В Токио открылась паралимпийская деревня. Из-за коронавируса торжественную церемонию не проводили

В Токио открылась паралимпийская деревня. Правда, в связи с многочисленными ограничениями торжественную церемонию организаторы решили не проводить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Токио открылась паралимпийская деревня. Правда, в связи с многочисленными ограничениями торжественную церемонию организаторы решили не проводить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Паралимпийская деревня была преобразована из олимпийской. В ней оборудовано около 8 000 спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.
Все правила, связанные с защитой от распространения коронавируса, сохранились, как это было во время Олимпиады.