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В Токио открылась паралимпийская деревня. Из-за коронавируса торжественную церемонию не проводили

17 августа 2021 20:14
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В Токио открылась паралимпийская деревня. Правда, в связи с многочисленными ограничениями торжественную церемонию организаторы решили не проводить, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Токио открылась паралимпийская деревня. Из-за коронавируса торжественную церемонию не проводили-1

Паралимпийская деревня была преобразована из олимпийской. В ней оборудовано около 8 000 спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.

В Токио открылась паралимпийская деревня. Из-за коронавируса торжественную церемонию не проводили-4

Все правила, связанные с защитой от распространения коронавируса, сохранились, как это было во время Олимпиады.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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