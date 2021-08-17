В Токио открылась паралимпийская деревня. Из-за коронавируса торжественную церемонию не проводили

В Токио открылась паралимпийская деревня. Правда, в связи с многочисленными ограничениями торжественную церемонию организаторы решили не проводить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Паралимпийская деревня была преобразована из олимпийской. В ней оборудовано около 8 000 спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.