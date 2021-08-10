Прямой эфир

Азаренко выйдет на корт после 1,5 месяца перерыва. Кто станет её соперницей в Монреале?

10 августа 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стала известна первая соперница Виктории Азаренко в рамках теннисного турнира в Монреале. В 1/16 ее оппоненткой станет румынская спортсменка Сорана Кырстя, победившая в двух партиях американку Элисон Риске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко выйдет на корт после 1,5 месяца перерыва. Кто станет её соперницей в Монреале?-1

Предварительно встреча пройдет 11 августа и станет для Азаренко первой после почти полуторамесячного перерыва. Свой последний поединок белоруска провела именно против Сораны. Дуэль прошла 1 июля в рамках Уимблдонского турнира. Тогда наша теннисистка уступила.

# Теннис # Виктория Азаренко # Сорана Кырстя # Элисон Риске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболисты сборной Беларуси обыграли команду Румынии в квалификации чемпионата мира
09 августа 2021 19:24

Баскетболисты сборной Беларуси обыграли команду Румынии в квалификации чемпионата мира

Футбол. «Гомель» обыграл действующего чемпиона и вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси
09 августа 2021 19:13

Футбол. «Гомель» обыграл действующего чемпиона и вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси

Кубок Салея. «Гомель» стал вторым участником финала четырёх
09 августа 2021 18:07

Кубок Салея. «Гомель» стал вторым участником финала четырёх