Азаренко выйдет на корт после 1,5 месяца перерыва. Кто станет её соперницей в Монреале?

Новости Беларуси. Стала известна первая соперница Виктории Азаренко в рамках теннисного турнира в Монреале. В 1/16 ее оппоненткой станет румынская спортсменка Сорана Кырстя, победившая в двух партиях американку Элисон Риске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Предварительно встреча пройдет 11 августа и станет для Азаренко первой после почти полуторамесячного перерыва. Свой последний поединок белоруска провела именно против Сораны. Дуэль прошла 1 июля в рамках Уимблдонского турнира. Тогда наша теннисистка уступила.