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Кубок Салея. «Гомель» стал вторым участником финала четырёх

09 августа 2021 18:07
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Новости Беларуси. «Гомель» стал вторым по счету и первым игровым участником финала четырех Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Рыси» выиграли свою отборочную группу и забронировали себе место в квартете сильнейших ледовых дружин страны.

Кубок Салея. «Гомель» стал вторым участником финала четырёх-1

Первый пропуск, вне конкурса, достался минскому «Динамо». «Гомель» же второй квиток буквально выгрыз в остром соперничестве. В решающем противостоянии был повержен жлобинский «Металлург» на его же площадке. Финальные цифры – 3:0. Причем две шайбы были заброшены еще в первом периоде. Вначале отличился Сусло, а затем Устиненко. Во втором отрезке усилия партнеров по команде поддержал Развадовский.

Также следует отметить, что «Гомель» не реализовал два буллита. Но вряд ли это обстоятельство сильно расстроило гостей. Они выполнили задачу и могут спокойно готовиться к финалу четырех.

# Хоккей Беларуси # Никита Устиненко # Павел Развадовский # Фотофакт

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