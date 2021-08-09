Прямой эфир

Футбол. «Гомель» обыграл действующего чемпиона и вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси

09 августа 2021 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 августа был сыгран последний поединок 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу. Пропуск в решающую стадию оспаривали «Шахтер» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Гомель» обыграл действующего чемпиона и вышел в четвертьфинал Кубка Беларуси-1

Предматчевый расклад был на стороне «калийщиков». Во-первых, они значительно выше располагались в таблице чемпионата. Во-вторых, играли дома. А в третьих, хотели реабилитироваться после не самого успешного сезона в Еврокубках. Поэтому можно было не сомневаться – «Шахтер» выкладываться будет. Впрочем, как показывает национальное первенство, и «Гомель» – не лыком шит. После возвращения в элиту команда довольно высоко забралась в реестре, занимая пятую позицию.

Итог кубкового противостояния – 1:2 в пользу гомельчан.

В четвертьфинал сумел пробиться только один клуб, представляющий не Высшую лигу чемпионата.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Салея. «Гомель» стал вторым участником финала четырёх
09 августа 2021 18:07

Кубок Салея. «Гомель» стал вторым участником финала четырёх

Арина Соболенко получила первый номер посева на турнире WTA-1000 в Монреале
09 августа 2021 15:57

Арина Соболенко получила первый номер посева на турнире WTA-1000 в Монреале

Шанс пройти дальше есть. Мужская сборная по баскетболу потерпела поражение в квалификации чемпионата мира
09 августа 2021 15:56

Шанс пройти дальше есть. Мужская сборная по баскетболу потерпела поражение в квалификации чемпионата мира