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Баскетболисты сборной Беларуси обыграли команду Румынии в квалификации чемпионата мира

09 августа 2021 19:24
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела второй матч квалификации чемпионата мира – 2023. Играли наши парни с румынами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты сборной Беларуси обыграли команду Румынии в квалификации чемпионата мира-1

Поединок проходил в рамках второго круга отбора. Начали его подопечные Ростислава Вергуна не сильно впечатляюще. В дебютном противостоянии мы уступили сборной Латвии. Но нужно понимать, что соперничал с нами один из фаворитов. А вот команда Румынии менее искушена боями на международной арене. А учитывая формулу турнира, согласно которой с каждым из оппонентов предстоит помериться силами дважды, даже одна осечка оставляла неплохие шансы на продолжение борьбы.

Баскетболисты сборной Беларуси обыграли команду Румынии в квалификации чемпионата мира-4

Теперь у сборной Беларуси есть несколько дней на отдых. Отбор возобновится 12 августа матчем с Латвией.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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