Баскетболисты сборной Беларуси обыграли команду Румынии в квалификации чемпионата мира

Поединок проходил в рамках второго круга отбора. Начали его подопечные Ростислава Вергуна не сильно впечатляюще. В дебютном противостоянии мы уступили сборной Латвии. Но нужно понимать, что соперничал с нами один из фаворитов. А вот команда Румынии менее искушена боями на международной арене. А учитывая формулу турнира, согласно которой с каждым из оппонентов предстоит помериться силами дважды, даже одна осечка оставляла неплохие шансы на продолжение борьбы.