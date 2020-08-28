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Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»

28 августа 2020 21:18
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Новости Беларуси. В Гомеле на воду вместе вышли гребцы и яхтсмены. Реку Сож украсили десятки парусов и национальных флагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»-1

Регата «За Беларусь!» объединила как опытных спортсменов, так и новичков. Приветствовать участников на набережную пришли представители самых разных видов спорта. Для каждого, кто хоть раз в жизни поднимался на высшую ступень пьедестала, звук национального гимна и поднимающийся флаг не просто символы, а знак единства и общего успеха.

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»-4

Игорь Макаров, олимпийский чемпион по дзюдо:
Я призываю всех спортсменов сплотиться. Действительно, мы вне политики должны быть. Мы защищаем честь страны. Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт. Спорт должен быть всегда над политикой. Поэтому, народ, только вместе.

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»-7

Виктор Капошко, инструктор-методист СДЮШОР № 8 Гомеля:
Мы единый коллектив, здесь, на набережной, мы приветствовали спортсменов-гребцов. Здесь и футболисты, и баскетболисты, и почти все виды спорта, которые культивируют в Гомеле. Прошло все зрелищно, красиво. Мне лично понравилось и детям нашим тоже. Мы за процветающую Беларусь, чтобы у нас было спокойно и все хорошо.

Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»-10

Акции неравнодушных белорусов, которые публично высказываются за мир и спокойствие в нашей стране, в эти дни проходят по всей Беларуси.

# Государственная социальная политика # Игорь Макаров # Виктор Капошко # Фотофакт

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