Олимпийский чемпион Игорь Макаров: «Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт»

Новости Беларуси. В Гомеле на воду вместе вышли гребцы и яхтсмены. Реку Сож украсили десятки парусов и национальных флагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регата «За Беларусь!» объединила как опытных спортсменов, так и новичков. Приветствовать участников на набережную пришли представители самых разных видов спорта. Для каждого, кто хоть раз в жизни поднимался на высшую ступень пьедестала, звук национального гимна и поднимающийся флаг не просто символы, а знак единства и общего успеха.

Игорь Макаров, олимпийский чемпион по дзюдо:

Я призываю всех спортсменов сплотиться. Действительно, мы вне политики должны быть. Мы защищаем честь страны. Если в спорт будет примешиваться политика – это уже не спорт. Спорт должен быть всегда над политикой. Поэтому, народ, только вместе.

Виктор Капошко, инструктор-методист СДЮШОР № 8 Гомеля:

Мы единый коллектив, здесь, на набережной, мы приветствовали спортсменов-гребцов. Здесь и футболисты, и баскетболисты, и почти все виды спорта, которые культивируют в Гомеле. Прошло все зрелищно, красиво. Мне лично понравилось и детям нашим тоже. Мы за процветающую Беларусь, чтобы у нас было спокойно и все хорошо.