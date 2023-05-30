Определились победители и призёры хоккейного турнира «Кубок Будущего»

Хоккеисты «красного» состава сборной России выиграли третий матч на турнире «Кубок Будущего» у «белого» состава и стали победителями турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты «красного» состава сборной России выиграли третий матч на турнире «Кубок Будущего» у «белого» состава и стали победителями турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основное время поединка завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались «красные». Эта дружина набрала максимальное количество очков – 6 баллов в трех встречах. Также в активе «красной» российской сборной – виктория на турнире по хоккею в формате 3х3.
Как определяли призеров Кубка Будущего? Побывали на финальных поединках хоккейного турнира.
Во втором матче дня команда «Беларусь 21» обыграла молодежную сборную нашей страны со счетом 3:2 и заняла третье место. Молодежная дружина Беларуси завершила турнир на четвертой позиции.