Определились победители и призёры хоккейного турнира «Кубок Будущего»

Хоккеисты «красного» состава сборной России выиграли третий матч на турнире «Кубок Будущего» у «белого» состава и стали победителями турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время поединка завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались «красные». Эта дружина набрала максимальное количество очков – 6 баллов в трех встречах. Также в активе «красной» российской сборной – виктория на турнире по хоккею в формате 3х3.