Прямой эфир

Определились победители и призёры хоккейного турнира «Кубок Будущего»

30 мая 2023 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты «красного» состава сборной России выиграли третий матч на турнире «Кубок Будущего» у «белого» состава и стали победителями турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Определились победители и призёры хоккейного турнира «Кубок Будущего»-1

Основное время поединка завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались «красные». Эта дружина набрала максимальное количество очков – 6 баллов в трех встречах. Также в активе «красной» российской сборной – виктория на турнире по хоккею в формате 3х3.  

Как определяли призеров Кубка Будущего? Побывали на финальных поединках хоккейного турнира.  

Определились победители и призёры хоккейного турнира «Кубок Будущего»-4

Во втором матче дня команда «Беларусь 21» обыграла молодежную сборную нашей страны со счетом 3:2 и заняла третье место. Молодежная дружина Беларуси завершила турнир на четвертой позиции.  

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура ЧБ по футболу
30 мая 2023 14:39

Егор Карпицкий признан лучшим игроком 10-го тура ЧБ по футболу

Алексей Протас отметился двумя результативными передачами в матче АХЛ
30 мая 2023 13:04

Алексей Протас отметился двумя результативными передачами в матче АХЛ

«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу
30 мая 2023 12:49

«Столица» победила ВРЗ в первом финальном мачте чемпионата страны по мини-футболу