«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира

Новости Беларуси. 11 сентября в Бресте профессиональные спортсмены и просто поклонники водного транспорта курсировали по реке Мухавец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их девиз – «Мы за мир!»
Новости Беларуси. 11 сентября в Бресте профессиональные спортсмены и просто поклонники водного транспорта курсировали по реке Мухавец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их девиз – «Мы за мир!»
Байдарки, каноэ, моторные лодки – зрелищная водная регата собрала несколько десятков участников.
Маршрут, который диктует река, как раз проходит мимо самых знаковых мест Бреста.
Участники доплыли до крепости и финишировали на гребном канале – одном из лучших спортивных сооружений Европы. Солнечная погода лишь добавила настроения тем, кто присоединился к необычному речному путешествию.
«Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги
Мне понравилось, было атмосферно.
В таком мероприятии я участвую впервые. Это выглядело очень внушительно – такое большое количество спортсменов.
Протяженность речного маршрута – более 7 километров. Акции за мирную и стабильную Беларусь продолжатся по всей стране.