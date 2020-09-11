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«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира

11 сентября 2020 12:51
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Новости Беларуси. 11 сентября в Бресте профессиональные спортсмены и просто поклонники водного транспорта курсировали по реке Мухавец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их девиз – «Мы за мир!»

«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира-1

«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира-3

Байдарки, каноэ, моторные лодки – зрелищная водная регата собрала несколько десятков участников.

Маршрут, который диктует река, как раз проходит мимо самых знаковых мест Бреста.

Участники доплыли до крепости и финишировали на гребном канале – одном из лучших спортивных сооружений Европы. Солнечная погода лишь добавила настроения тем, кто присоединился к необычному речному путешествию.

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«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира-6

Мне понравилось, было атмосферно.

«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира-9

В таком мероприятии я участвую впервые. Это выглядело очень внушительно – такое большое количество спортсменов.

«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира-12

«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира-14

Протяженность речного маршрута – более 7 километров. Акции за мирную и стабильную Беларусь продолжатся по всей стране.

# Гребля # Фотофакт

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