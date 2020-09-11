«Это выглядело очень внушительно». В Бресте спортсмены проплыли по реке Мухавец на байдарках и каноэ в поддержку мира

Новости Беларуси. 11 сентября в Бресте профессиональные спортсмены и просто поклонники водного транспорта курсировали по реке Мухавец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их девиз – «Мы за мир!»

Байдарки, каноэ, моторные лодки – зрелищная водная регата собрала несколько десятков участников. Маршрут, который диктует река, как раз проходит мимо самых знаковых мест Бреста. Участники доплыли до крепости и финишировали на гребном канале – одном из лучших спортивных сооружений Европы. Солнечная погода лишь добавила настроения тем, кто присоединился к необычному речному путешествию. «Должны вместе держаться, как мы сейчас». Белорусы продолжают выходить на мирные митинги

Мне понравилось, было атмосферно.

В таком мероприятии я участвую впервые. Это выглядело очень внушительно – такое большое количество спортсменов.