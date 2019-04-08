Азаренко не смогла завершить финал турнира Monterrey Open из-за травмы

В первом сете Азаренко сразу начала уступать испанке Гарбинье Мугурусе(19 WTA). Несмотря на сопротивление, белоруска проигрывала 5:1. Во время седьмого гейма Виктория почувствовала боль в икроножной мышце правой ноги. Закончив сет на 6:1, Виктория попросила медицинскую паузу.

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла доиграть свой первый за три года финал турнира из-за травмы.

Врач оказал помощь, но продолжать играть на достаточном для победы уровне уже было невозможно. В итоге Азаренко завершила выступление во втором сете, уступая 1:3.

Встреча длилась 1 час 6 минут, счёт – 6:1, 3:1 в пользу представительницы Испании. К слову, по Мугурусе было видно, что такая победа её не радует. Стоит упомянуть, что для Гарбинье это вторая победа подряд на турнире Monterrey Open.