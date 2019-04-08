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Азаренко не смогла завершить финал турнира Monterrey Open из-за травмы

08 апреля 2019 06:44
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла доиграть свой первый за три года финал турнира из-за травмы.  

В первом сете Азаренко сразу начала уступать испанке Гарбинье Мугурусе(19 WTA). Несмотря на сопротивление, белоруска проигрывала 5:1. Во время седьмого гейма Виктория почувствовала боль в икроножной мышце правой ноги. Закончив сет на 6:1, Виктория попросила медицинскую паузу.  

Азаренко обыграла Кербер и вышла в финал турнира Monterrey Open  

Азаренко не смогла завершить финал турнира Monterrey Open из-за травмы-1

Фото: twitter.com/WTA  

Врач оказал помощь, но продолжать играть на достаточном для победы уровне уже было невозможно. В итоге Азаренко завершила выступление во втором сете, уступая 1:3.  

Встреча длилась 1 час 6 минут, счёт – 6:1, 3:1 в пользу представительницы Испании. К слову, по Мугурусе было видно, что такая победа её не радует. Стоит упомянуть, что для Гарбинье это вторая победа подряд на турнире Monterrey Open.  

Азаренко не смогла завершить финал турнира Monterrey Open из-за травмы-4

Фото: instagram.com/abiertognpseguros  

Ранее Азаренко и Мугуруса играли лишь раз. Тогда сильнее оказалась белоруска.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Гарбинье Мугуруса

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