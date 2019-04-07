Иерархия белорусского хоккея: рассказываем про U-команды

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира. На этой неделе дружина Андрея Сидоренко провела два спарринга с командой России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира. На этой неделе дружина Андрея Сидоренко провела два спарринга с командой России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Результат встреч был вполне предсказуем, ведь на лед выходил второй, если даже не третий состав.
Национальная сборная на слуху всех, многие также знают о молодежке. А ведь есть еще и сборные других возрастов. Корреспондент Наталья Федорцова изучила иерархию белорусского хоккея и нашла все команды с приставкой «U».
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