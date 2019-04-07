Иерархия белорусского хоккея: рассказываем про U-команды

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира. На этой неделе дружина Андрея Сидоренко провела два спарринга с командой России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Результат встреч был вполне предсказуем, ведь на лед выходил второй, если даже не третий состав.