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Иерархия белорусского хоккея: рассказываем про U-команды

07 апреля 2019 21:13
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира. На этой неделе дружина Андрея Сидоренко провела два спарринга с командой России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Иерархия белорусского хоккея: рассказываем про U-команды-1

Результат встреч был вполне предсказуем, ведь на лед выходил второй, если даже не третий состав.

Иерархия белорусского хоккея: рассказываем про U-команды-4

Национальная сборная на слуху всех, многие также знают о молодежке. А ведь есть еще и сборные других возрастов. Корреспондент Наталья Федорцова изучила иерархию белорусского хоккея и нашла все команды с приставкой «U».

Подробности в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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