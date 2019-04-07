Приглашения на II Европейские игры, оценки ЕОК и «Пламя мира». Интервью с Анатолием Котовым

Новости Беларуси. На неделе организаторы вторых Европейских игр давали много поводов вспоминать о себе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Это и открытие первого неспортивного объекта – аккредитационного центра, и жеребьевка турнира по пляжному футболу, и, конечно, презентация эстафеты «Пламя мира». Обо всем об этом поговорим с заместителем директора фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года» Анатолием Котовым. «Уверены, что у нас всё получится» Ярослав Писаренко, СТВ:

Анатолий Анатольевич, до старта Европейских игр остается всего 75 дней. Волнение ощущаете?

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция Европейских игр 2019 года»:

Мы волнение испытываем достаточно давно. С другой стороны и уверены, что у нас все получится. Такое предстартовое стандартное волнение, конечно, присутствует. Какие рекомендации Минску дает ЕОК? Кристина Момот, СТВ:

Практически каждую неделю в Минске гостят представители Европейских олимпийских комитетов. Оценки, которые они ставят Минску как принимающей стороне, сплошь положительные. Однако наверняка есть проблемные места, над которыми еще предстоит поработать. Приоткройте завесу тайны – какие рекомендации дает ЕОК? Анатолий Котов:

Оценки действительно положительные. На этой недели у нас в гостях был глава Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос. Собственно говоря, это руководитель такого оргкомитета по организации вторых Европейских игр со стороны ЕОК. В очередной раз посетил все наши объекты, Студенческую деревню. И опять-таки оценки положительные. Дух захватывает особенно от того, что происходит в Студенческой деревне. Каким темпом идет ее подготовка к тому, чтобы она принимала спортсменов.

С другой стороны, каких-то супернегативных вещей нет. Есть рекомендации, где нужно усилиться, где нужно ускориться, где нужно как минимум не сбавлять темп и с такой же интенсивностью работать оставшиеся 75 дней. Коллега приезжает в Беларусь регулярно, раз в несколько месяцев, иногда чаще. И вот то, что он помнил из последней поездки – это пустырь. А сейчас там два фактически уже законченных огромных зала, которые сейчас столовые, а потом станут спортивными залами – естественно, это производит впечатление. Но там расписан график стройки по дням, даже час опоздания где-то критично сказывается на выполнении всего комплекса работ. Ведь туда должны смонтировать оборудование кухонное, приехать повара, которые должны научиться работать на этом оборудовании. Поэтому у нас такой график плотный. Вы считаете днями, мы – часами.

Почему аккредитационный центр II Европейских игр открыли так рано? Ярослав Писаренко:

Чем вызвана необходимость столь раннего открытия аккредитационного центра? Анатолий Котов:

Совсем не рано. Аккредитационный центр выполняет две функции. Аккредитация участников – по нашим оценкам действительных аккредитаций будет выделено порядка 60 тысяч. Уже сейчас несколько десятков тысяч лиц внесли свои данные в аккредитационную систему. Это спортсмены, тренеры, волонтеры, журналисты, подрядчики, персоонал объектов. По сути дела, на время Игр вот эта карта, которая всем выдается, будет единственным действительным документом, который будет обеспечивать доступ на свое привычное, казалось, место работы, если оно становится объектом вторых Европейских игр. Вторая функция – это экипировка. Была презентация эстафеты «Пламя мира». Она стартует 3 мая зажжением пламяни в Риме. До этого времени команда, которая поедет туда готовить зарубежную часть эстафеты «Пламени мира», уже должна быть экипирована, должна быть одета, должна быть во все оружии, чтобы заранее, за неделю выехать в Рим и начать планомерную подготовку к этому мероприятию.

Как «Пламя мира» будет перемещаться по Беларуси? Кристина Момот:

Как будет организовано передвижение эстафеты по стране? Анатолий Котов:

Будет организовано движение достаточно различными видами транспорта. Где-то это будут факелоносцы, где-то пламя будет переезжать. У нас достаточно оригинальный и интересный сценарий. Над ним работали практически целый год с тем, чтобы 12 мая, когда начнется белорусский участок эстафеты, «Пламя мира» посетило каждый областной центр, фактически, каждый районный центр за 50 дней. В день два-три города, чтобы в каждом был какой-то торжественный интересный момент, и чтобы это нигде не повторялось. Почему «Пламя мира» не гаснет? Кристина Момот:

Как сделать так, чтобы пламя не погасло?

Анатолий Котов:

Над этим полгода трудились инженеры Новогрудского завода газовой аппаратуры. Была сделанна огромная масса тестовых образцов. В итоге мы добились совершенства. Кристина Момот:

Тестировщики уже пробежали эстафету пробную? Анатолий Котов:

И в ветер, и в дождь все это было протестированно так, чтобы не дай бог пламя не погасло в процессе передвижения по маршруту. Кому отправили приглашения на церемонию открытия вторых Европейских игр? Кристина Момот:

Церемония открытия Европейских игр – одно из знаковых предстоящих действ. Кроме спортсменов в нем примут участие и другие действующие лица. Поделитесь подробностями: кому были направлены приглашения? Может быть, уже кто-то дал однозначное согласие на приезд в Минск?

Анатолий Котов:

Приглашения на церемонию открытия направляются в первую очередь главам государств и правительств. Такие были отправлены заблаговременно. Сейчас мы продолжаем получать положительный ответы о том, что у нас будт достаточно высокий уровень представительства. И таких откликов у нас сейчас порядка 20 в общей сложности – с учетом того, что мы рассылали не очень большое количество приглашений. В основном это европейские страны и наши друзья близкие государства. Мы рады количеству подтвердивших свое участие в мероприятиях вторых Европейских игр. Мы постараемся сделать так, чтобы и этой категории высоких гостей у нас было очень комфортно. Это очередной повод в том числе посетить страну, для кого-то это будет первый визит. Нас в июне ждут определенные дипломатические прорывы. К середине мая, точнее, к началу июня мы точно будем знать имена всех звезд, которые подтверждают свое участие во вторых Европейских играх. Сейчас продолжаются еще где-то квалификационные соревнования. На Игры тоже нельзя попасть просто так по заявке, нужно пройти отбор. Ну и плюс всегда есть такой механизм замены в последнюю минуту по соображениям здоровья в первую очередь, либо каких-то травм. Мы пока удовлетворены количеством и качеством того расширенного списка спортсменов, в нем сейчас порядка 6000. Из 6000 в июне до нас доедет 4096.