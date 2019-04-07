«Самое заводное – это наше финальное упражнение»: белорусские акробатки рассказали о подготовке к Европейским играм

Новости Беларуси. На первых Европейских играх в активе сборной Беларуси было 43 награды. И как раз три завоевали прекрасные представительницы акробатики. А этот вид спорта, на минуточку, вновь включен в программу Игр, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Чем девушкам запомнилось пребывание в Баку, чем они заняты сейчас и, наконец, увидим ли мы медалисток на помосте в Минске? Корреспондент Ирина Петыш искала ответы на все вопросы.

Карина Сандович, трехкратный бронзовый призер первых Европейских игр:

Мы веселые, дружелюбные, сплоченные. Так характеризуют свое трио белорусские акробатки Вероника Набокина, Карина Сандович и Юлия Ивончик. Их дисциплина – спортивная акробатика. Это самый что ни на есть командный вид спорта: здесь не просто плечом к плечу, но пяткой к пятке, пяткой к плечу.

Вероника Набокина, трехкратный бронзовый призер первых Европейских игр:

У нас, слава богу, всегда, какая бы команда ни была, все дружно-мирно. Конечно, и ссоримся, конечно, спорим. Как и все. Мы очень много времени проводим вместе, месяцами живем вместе, не видим никого другого. Мы общаемся за пределами зала, ездим отдыхать вместе. Это красивый, но пока не олимпийский вид спорта. Поэтому первые Европейские игры для девушек стали новым уровнем в карьере.

Карина Сандович:

Было сложно то, что соревнования в другом формате проходили немного. Все виды спорта были, такая большая деревня. И выступали мы там пять раз, хотя обычно три. Арена большая была очень, много зрителей, и это тоже непривычно. И ты такой выходишь, и «вау». В плане результатов на девушек не давили, хотя на турнир белоруски ехали в статусе фавориток. В трех дисциплинах спортсменки взяли три бронзы. За качество исполнения наши девушки получили наибольшее количество баллов из тройки призеров, но первыми тогда стали бельгийки. Самые высокие оценки у них за артистичность.

Вероника Набокина:

На самом деле своей работой мы были довольны. И исполнением были довольны и мы, и наш тренер. Мы выполнили свою задачу, а на каком оказались месте… это была уже работа судей. Поэтому мы уже ничего не могли сделать. За четыре года в жизни акробаток изменилось многое. Во-первых, обновлен состав. Бронзовый призер первых Европейских игр Екатерина Борисевич завершила карьеру, вышла замуж и уже стала мамой.

На вторых Европейских играх «средней» в нашем акробатическом трио будет Юлия Ивончик. С Вероникой и Кариной она выступала еще до первых Игр, поэтому работать вместе девушки привыкли. Но вот домашние Европейские игры для Юлии станут дебютными.

Юлия Ивончик, серебряный призер чемпионата мира по спортивной акробатике-2018:

Я в первый раз буду выступать на соревнованиях таких высоких. И это все-таки будет проходить у нас, в Беларуси, в Минске. Это очень волнительно, дополнительная ответственность ложится. Также за четыре года девушки успели завоевать медали чемпионатов мира и Европы, Кубка мира, Всемирных игр. Совсем недавно вернулись с этапа Кубка мира в Лас-Вегасе.

Юлия Ивончик:

Очень тяжело нам дался перелет. Это сказывается – то, что часовой пояс другой. Но мы старались, выступили достойно. Сделали всю свою программу, хоть было и тяжело. Карина Сандович:

Яркие соревнования на самом деле были. Сколько лет не тренировались, все хотели в Америку. Все летают, а мы только в Бельгию-Португалию. И вот наконец-то нам выдался такой шанс – съездить на этап Кубка мира в Лас-Вегас. Это были наши вторые соревнования подряд. Лас-Вегас нас немного покорил.

Покорили Лас-Вегас и наши девушки: на соревнованиях взяли золото. Кстати, выступали там уже с программой, которую представят на вторых Европейских играх. Юлия Ивончик:

Самое заводное – это наше третье, финальное упражнение. Все упражнения хорошие, в своем мотиве. Только смотреть.

Поездка в Лас-Вегас – последний выезд команды перед стартом мультифорума. В мае девушки примут участие в тестовых соревнованиях, а дальше – только подготовка ко вторым Европейским играм. Вероника Набокина:

Поменяли все упражнения, поменяли работу, где-то усложнились. В плане того, что это дома – как по мне, это волнительнее будет, чем те соревнования.