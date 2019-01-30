Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Во втором раунде белоруска противостояла финалистке недавнего Australian Open Петре Квитовой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Во втором раунде белоруска противостояла финалистке недавнего Australian Open Петре Квитовой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый сет оказался провальным для Виктории. Она вела 2:1, но чешка сумела выиграть пять геймов подряд и закрыть партию 6:2. Второй отрезок игры складывался для Азаренко еще хуже. Она проигрывала 1:5, но сумела проявить характер и сотворить камбэк 5:5.
В итоге судьба второго сета решалась на тай-брэйке, где Квитова своего не упустила – 7:6. Однако белоруска продолжит борьбу в парном разряде вместе с Дарьей Гавриловой.
А вот Лидия Морозова покидает турнир. Она в паре с Шуко Аоямой уступила сербскому тандэму Александра Крунич – Ольга Данилович – 4:6, 4:6.