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Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге

30 января 2019 19:57
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Новости Беларуси. Во втором раунде белоруска противостояла финалистке недавнего Australian Open Петре Квитовой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге-1

Первый сет оказался провальным для Виктории. Она вела 2:1, но чешка сумела выиграть пять геймов подряд и закрыть партию 6:2. Второй отрезок игры складывался для Азаренко еще хуже. Она проигрывала 1:5, но сумела проявить характер и сотворить камбэк 5:5.

Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге-4

В итоге судьба второго сета решалась на тай-брэйке, где Квитова своего не упустила – 7:6. Однако белоруска продолжит борьбу в парном разряде вместе с Дарьей Гавриловой.

Азаренко не прошла в третий круг женского одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге-7

А вот Лидия Морозова покидает турнир. Она в паре с Шуко Аоямой уступила сербскому тандэму Александра Крунич – Ольга Данилович – 4:6, 4:6.

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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