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Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд US Open

27 августа 2024 19:27
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Белорусские теннисистки успешно стартовали на Открытом чемпионате США. Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во второй раунд турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд US Open-1

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Я рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла победить в двух сетах – особенно в матче с кем-то вроде Присцилы. Очень хитрого игрока. Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко противостоять ей в первом круге.

В следующем раунде вторая ракетка мира сыграет с итальянкой Люцией Бронцетти. Самая рейтинговая оппонентка досталась Александре Саснович.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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