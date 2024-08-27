Азаренко и Соболенко вышли во второй раунд US Open

Белорусские теннисистки успешно стартовали на Открытом чемпионате США. Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во второй раунд турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Я рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла победить в двух сетах – особенно в матче с кем-то вроде Присцилы. Очень хитрого игрока. Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко противостоять ей в первом круге.

В следующем раунде вторая ракетка мира сыграет с итальянкой Люцией Бронцетти. Самая рейтинговая оппонентка досталась Александре Саснович.