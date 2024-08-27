Представлена символическая сборная 19 тура ЧБ по футболу

По два игрока «Минска», «Сморгони» и «Арсенала» попали в символическую сборную 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впрочем, главными героями стали не они. Павел Савицкий, Герман Барковский и Вадим Побудей заслужили номинации уже в четвертый раз. А лучшим исполнителем признан Сергей Пушняков. Нападающий «Слуцка» в поединке с «Витебском» забил сам и помог отличиться партнерам. Как итог «сахарные» не заметили соперника (3:0) и поднялись на шестое место в таблице, одержав шестую викторию кряду.