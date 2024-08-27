Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: надеемся, сможем пройти как можно дальше, сделать сезон историческим

Минское «Динамо» совсем скоро начнет свое выступление в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Подготовка идет в штатном режиме, лед по расписанию, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Одна из самых ярких фигур в форме «зубров» – канадец Диллон Дюбе. Нападающий «Калгари» – довольно значимое приобретение для белорусского клуба. Игрок только присоединился к дружине и, конечно, с ним связывают особые надежды. Костяк команды сформировался еще в прошлом сезоне, а в предстоящем его усилили как легионеры, так и молодые, перспективные ребята. Сейчас проходит адаптация, оттачиваются игровые взаимодействия.

Никита Пышкайло, нападающий ХК «Динамо-Минск»: Конечно, всегда ожидаешь максимально положительного результата, но пока что такие немного удручающие игры получались. Надеюсь, мы это исправим и в новый сезон, так сказать, ворвемся с победы. Предсезонные игры, конечно же, важны. Они для того и созданы, чтобы выявлять какие-то ошибки, где-то наигрывать сочетания. Это причина, что у нас так много товарищеских игр.

Пока слабое звено в комплектовании команды – вратарская позиция. Также беспокоит оборона, но в этом направлении работа продолжается. Отметим, в течение всего предстоящего сезона «зубры» получили возможность вызывать игроков из команд экстра-лиги.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы, конечно же, надеемся, как, я думаю, и многие из нас, что нам, конечно же, удастся пройти как можно дальше и сделать этот сезон таким историческим. Конечно, всем этого хочется. И мы надеемся, задача у нас – максимально пройти как можно дальше, продвинуться в чемпионате.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Нужно, конечно, двигаться, всегда двигаться вперед. Такие задачи всегда... Требуй, как говорят: требуй невозможного – получишь максимальное. Наверное, так надо.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» стартует 5 сентября домашним матчем против «Амура» из Хабаровска. Все билеты на поединок уже проданы.