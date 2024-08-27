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Игорь Криушенко покинул пост главкома БАТЭ

27 августа 2024 14:15
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Игорь Криушенко покинул пост рулевого БАТЭ. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Некогда флагман белорусского футбола в последние годы откровенно не блещет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Криушенко покинул пост главкома БАТЭ-1

В текущем розыгрыше клуб идет на незавидном 11-м месте. В 19-м туре борисовчане проиграли географическим соседям, жодинскому «Торпедо» – 1:2. Руководить дружиной отныне будет Иван Мигаль, тренировавший дубль. Также в штаб основы вошел Виталий Рогожкин.

# Футбол

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