Игорь Криушенко покинул пост главкома БАТЭ

Игорь Криушенко покинул пост рулевого БАТЭ. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Некогда флагман белорусского футбола в последние годы откровенно не блещет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В текущем розыгрыше клуб идет на незавидном 11-м месте. В 19-м туре борисовчане проиграли географическим соседям, жодинскому «Торпедо» – 1:2. Руководить дружиной отныне будет Иван Мигаль, тренировавший дубль. Также в штаб основы вошел Виталий Рогожкин.