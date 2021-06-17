Азаренко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда турнира в Берлине

Новости Беларуси. Виктория Азаренко в четвертьфинале теннисного турнира категории 500 в Берлине. Белоруска вновь не испытала особых проблем, победив в двух сетах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз ее оппоненткой была немка Анжелика Кербер. В мировой классификации соперницы располагаются достаточно близко. Наша спортсменка идет 16-й, противница – 27-й. Однако по-настоящему жаркой и бескомпромиссной борьбы не было: Виктории Азаренко хватило часа и 23 минут, чтобы доказать свое превосходство. Счет по геймам – 6:3, 7:5. В следующем раунде наша теннисистка сразится с Джессикой Пегулой из США.