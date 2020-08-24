«Гомель» досрочно вышел в финал четырёх Кубка Салея

Новости Беларуси. Шесть матчей и два возможных финалиста. В Кубке Руслана Салея был судьбоносный день, ведь по итогам двух противостояний мы могли досрочно узнать двух оставшихся участников финала четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Диспозиция перед третьим игровым днем была такова: «Гомелю» и «Динамо-Молодечно» для того, чтобы завоевать пропуски в решающую стадию, нужно было побеждать. Тогда они становились недосягаемыми для остальных. Тем более, что и нынешние оппоненты были фаворитам по силам.

Результаты игрового дня вы видите на экране. Отметим, что чемпион страны «Юность» и КХЛовское «Динамо» в финал четырех прошли, что называется, вне конкурса.

Место для решающего раунда пока не определено.