Прямой эфир

«Гомель» досрочно вышел в финал четырёх Кубка Салея

24 августа 2020 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шесть матчей и два возможных финалиста. В Кубке Руслана Салея был судьбоносный день, ведь по итогам двух противостояний мы могли досрочно узнать двух оставшихся участников финала четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

«Гомель» досрочно вышел в финал четырёх Кубка Салея-1

Диспозиция перед третьим игровым днем была такова: «Гомелю» и «Динамо-Молодечно» для того, чтобы завоевать пропуски в решающую стадию, нужно было побеждать. Тогда они становились недосягаемыми для остальных. Тем более, что и нынешние оппоненты были фаворитам по силам.

«Гомель» досрочно вышел в финал четырёх Кубка Салея-4

Результаты игрового дня вы видите на экране. Отметим, что чемпион страны «Юность» и КХЛовское «Динамо» в финал четырех прошли, что называется, вне конкурса.

Место для решающего раунда пока не определено.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболистки сборной Беларуси U19 обыграли соперниц из Словакии на ЧЕ
24 августа 2020 21:05

Волейболистки сборной Беларуси U19 обыграли соперниц из Словакии на ЧЕ

Белорусские баскетболисты проиграли в четвертьфинале конкурса мастерства
24 августа 2020 20:49

Белорусские баскетболисты проиграли в четвертьфинале конкурса мастерства

Чемпионат Беларуси по футболу. Как прошли матчи 24 августа
24 августа 2020 20:30

Чемпионат Беларуси по футболу. Как прошли матчи 24 августа