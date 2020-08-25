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«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк

25 августа 2020 07:10
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Новости Беларуси. Нестандартная работа с обращениями граждан в Лиде – там по просьбе молодежи открыли скейтпарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое интересное, что школьники написали свое пожелание председателю райисполкома в социальных сетях. И он их услышал.

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-1

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-3

Право перерезать красную ленту предоставили тем самым подросткам, которые напиcали сообщение. Они указали, что являются любителями активного вида отдыха, увлекаются скейтбордами, но в их городе нет мест для занятий этим уличным видом спорта.  

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-6

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-8

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-10

На возведение площадки ушли считанные месяцы. На площади 11 на 30 метров установлено семь модулей, которые дают возможность разгоняться, подниматься в воздухе и исполнять трюки. Кататься здесь можно не только на скейтбордах и роликах, но также на самокатах и специальных велосипедах.

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-13

Антон Дудич, житель Лиды:
Я решил связаться с нашим мэром. Увидел его Instagram и решил написать вдруг ответит. В итоге ответил, мы с ним разговорились. Он тоже проявил инициативу насчет скейтпарка. Месяца два мы с ним общались, а потом я вижу в новостях, что происходит тендер на скейт-парк лидский.

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-16

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Эта форма работы, как видите, дает такие результаты. А то, что ребята обратились, мне только в радость. Я пришел сегодня посмотреть на открытие

Вы поглядите, это неоценимые вещи то, что сейчас за моей спиной происходит.

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-19

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-21

Открытие спортплощадки прошло с участием Белорусской федерации скейтбординга. Его представители дали высокую оценку объекту, отметив, что скейтодром выполнен по европейским стандартам и соответствует всем требованиям безопасности.

«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк-24

Уже осенью в Лиде планируют провести первые соревнования.

# Государственная политика в области спорта # Антон Дудич # Сергей Ложечник # Фотофакт

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