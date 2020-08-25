«Решил связаться с нашим мэром». По просьбе молодёжи в Лиде открыли скейтпарк

Самое интересное, что школьники написали свое пожелание председателю райисполкома в социальных сетях. И он их услышал.

Новости Беларуси. Нестандартная работа с обращениями граждан в Лиде – там по просьбе молодежи открыли скейтпарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Право перерезать красную ленту предоставили тем самым подросткам, которые напиcали сообщение. Они указали, что являются любителями активного вида отдыха, увлекаются скейтбордами, но в их городе нет мест для занятий этим уличным видом спорта.

На возведение площадки ушли считанные месяцы. На площади 11 на 30 метров установлено семь модулей, которые дают возможность разгоняться, подниматься в воздухе и исполнять трюки. Кататься здесь можно не только на скейтбордах и роликах, но также на самокатах и специальных велосипедах.

Антон Дудич, житель Лиды: Я решил связаться с нашим мэром. Увидел его Instagram и решил написать – вдруг ответит. В итоге ответил, мы с ним разговорились. Он тоже проявил инициативу насчет скейтпарка. Месяца два мы с ним общались, а потом я вижу в новостях, что происходит тендер на скейт-парк лидский.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Эта форма работы, как видите, дает такие результаты. А то, что ребята обратились, мне только в радость. Я пришел сегодня посмотреть на открытие.

Вы поглядите, это неоценимые вещи – то, что сейчас за моей спиной происходит.