Сборная Беларуси по гандболу выиграла международный турнир в Могилёве

Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали победу на международном товарищеском турнире в Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня подопечные Юрия Шевцова встречались с командой России. Противостояние выдалось ярким и на протяжении всего поединка дружины шли вровень, однако итоговую победу с минимальным перевесом праздновала отечественная сборная – 32:31. Таким образом, наша национальная команда обыграла всех соперников на турнире и стала его победителем.

Третье место заняла сборная России, составленная из игроков до 19 лет, которая сегодня нанесла поражение белорусской молодежке со счетом – 35:29.