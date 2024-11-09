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Сборная Беларуси по гандболу выиграла международный турнир в Могилёве

09 ноября 2024 18:02
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Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали победу на международном товарищеском турнире в Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по гандболу выиграла международный турнир в Могилёве-2

Сегодня подопечные Юрия Шевцова встречались с командой России. Противостояние выдалось ярким и на протяжении всего поединка дружины шли вровень, однако итоговую победу с минимальным перевесом праздновала отечественная сборная – 32:31. Таким образом, наша национальная команда обыграла всех соперников на турнире и стала его победителем.

Третье место заняла сборная России, составленная из игроков до 19 лет, которая сегодня нанесла поражение белорусской молодежке со счетом – 35:29.

# Гандбол

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