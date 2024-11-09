В Омске завершился международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»

Из группы белорусы вышли в медальный раунд с третьей позиции и угодили сразу на две сильнейшие азиатские команды. Казахстан ни разу не проиграл своим оппонентам, и собственно в поединке за третье место в схватке с Арменией они так же победили. После их ожидали белорусы. Борьба шла на каждый бал, наши ребята так настроились, что показали всю свою лучшую борьбу и как результат победили – 6:5.