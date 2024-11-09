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В Омске завершился международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»

09 ноября 2024 18:03
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В Омске завершился турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Белорусская команда не затерялась среди сильных соперников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О результатах с места событий расскажет Юлия Силипицкая.

В Омске завершился международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»-2

Из группы белорусы вышли в медальный раунд с третьей позиции и угодили сразу на две сильнейшие азиатские команды. Казахстан ни разу не проиграл своим оппонентам, и собственно в поединке за третье место в схватке с Арменией они так же победили. После их ожидали белорусы. Борьба шла на каждый бал, наши ребята так настроились, что показали всю свою лучшую борьбу и как результат победили – 6:5.

В Омске завершился международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций»-4

Алмат Кебиспаев, главный тренер команды Казахстана:
Интересная схватка получилась у нас. Я думаю, что ребята за это время изучили друг друга, поэтому было нелегко.

Подробности в видео.

# Греко-римская борьба

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