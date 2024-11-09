Сборная России (U-16) выиграла Кубок Президентского спортивного клуба

Сборная России, составленная из игроков до 16-ти лет, выиграла международный турнир по хоккею Кубок Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем матче на «Чижовка-Арене» россияне встречались с юниорской командой нашей страны. Поединок был определяющим для обеих дружин. В случае победы, белорусы могли завоевать главный трофей. К сожалению, не получилось. Первый период остался за гостями 3:1. Наши парни пытались исправить ситуацию и сократили отставание до минимума. В концовке белорусы создали много моментов, но сравнять счет не смогли – поражение 3:4. Сборная России в итоге завоевала главный трофей. Юниорская сборная Беларуси пропустила вперед юношескую команду до 17 лет и стала третьей. Команда Казахстана, не набрав очков, заняла 4 место.

Степан Пономарев, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею: Очень неудачное начало. Голы, которые не должны были пропускать. Слишком легко соперник их забил. Подпустили соперника на большое расстояние – фору дали. Спасибо, ребятам, что они играли до конца, несмотря, на такой большой разрыв до конца боролись и имели шансы.

Степан Степанов, защитник юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Вон, сколько много болельщиков пришло. Игра показала то, что парни были более мастеровитые. За каждую допущенную ошибку – они не прощали. Конечно, болезненно, но надо делать выводы. В первом периоде не хватило концентрации, пропустив, очень сложно отыгрываться. Тем более две шайбы, тем более с таким соперником.

Двое белорусов вошли в символическую сборную турнира. Лучшим защитником признан Илья Сансевич из юниорской сборной Беларуси, а Матвей Хобян из юношеской команды стал сильнейшим нападающим. Кроме бронзы в активе наших старших хоккеистов победа в турнире 3 х 3.