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«Минск» вышел вперёд в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

13 июня 2024 12:49
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В столице состоялся третий поединок финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» вышел вперёд в финальной серии ЧБ по хоккею на траве-1

Главный трофей разыгрывают брестский «Строитель» и клуб «Минск». В дебютной игре сильнее были южане, на следующий день столичный клуб взял реванш. Накануне преимущество «Минска» было неоспоримым – 4:0.

Напомним, финальная серия длится до трех побед одной из команд.

# Хоккей Беларуси

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