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Омелюсик показала лучшее время в индивидуальной гонке на чемпионате России по велоспорту

13 июня 2024 12:47
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Алена Омелюсик показала лучшее время в гонке с раздельного старта на 25 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе. Однако наши спортсмены выступают на турнире вне зачета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Омелюсик показала лучшее время в индивидуальной гонке на чемпионате России по велоспорту-1

Белоруска преодолела дистанцию за 32 минуты и 36 секунд. Лучшая из россиянок москвичка Тамара Дронова уступила ей почти 3 секунды. В десятку попали еще 4 белоруски – Анастасия Киптикова, Анастасия Колесова, Каролина Бирюк и Алина Абраменко, которые расположились на местах с 7-го по 10-е.

# Велоспорт # Алена Омелюсик

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