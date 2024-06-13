Омелюсик показала лучшее время в индивидуальной гонке на чемпионате России по велоспорту

Алена Омелюсик показала лучшее время в гонке с раздельного старта на 25 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе. Однако наши спортсмены выступают на турнире вне зачета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска преодолела дистанцию за 32 минуты и 36 секунд. Лучшая из россиянок москвичка Тамара Дронова уступила ей почти 3 секунды. В десятку попали еще 4 белоруски – Анастасия Киптикова, Анастасия Колесова, Каролина Бирюк и Алина Абраменко, которые расположились на местах с 7-го по 10-е.