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Белорусская самбистка Елена Купаво выиграла бронзу на Играх БРИКС

13 июня 2024 14:41
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Белорусская самбистка Елена Купаво стала призером Игр стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская самбистка Елена Купаво выиграла бронзу на Играх БРИКС-1

На стадии 1/4 финала в весе до 54 килограммов спортсменка уступила представительнице Монголии, но праздновала победу в утешительном турнире. В схватке за третье место соперница белоруски снялась с поединка. Таким образом, Елена стала обладателем бронзовой награды мультифорума.

В финалы своих весовых категорий пробились четверо белорусских самбистов. За золото поспорят Владислав Бурдь, Владислав Мардусевич, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко.

# Спортивные соревнования # Елена Купаво

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