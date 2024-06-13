Белорусская самбистка Елена Купаво выиграла бронзу на Играх БРИКС

На стадии 1/4 финала в весе до 54 килограммов спортсменка уступила представительнице Монголии, но праздновала победу в утешительном турнире. В схватке за третье место соперница белоруски снялась с поединка. Таким образом, Елена стала обладателем бронзовой награды мультифорума.

В финалы своих весовых категорий пробились четверо белорусских самбистов. За золото поспорят Владислав Бурдь, Владислав Мардусевич, Анфиса Копаева и Татьяна Мацко.