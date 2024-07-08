Футбол. Наставник «Днепра» Вячеслав Геращенко объявил об отставке

«Горняки» сумели вырвать победу со счетом 3:2 на 86-й минуте встречи. После этого матча наставник «Днепра» Вячеслав Геращенко объявил о своей отставке. Гродненский «Неман» на выезде нанес поражение «Минску» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Савицкий, во втором – Алыкулов. Новополоцкий «Нафтан» на своем поле с крупным счетом (1:4) уступил «Слуцку». Дубль – в активе Омиртаева.