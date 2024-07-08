Прямой эфир

Футбол. Наставник «Днепра» Вячеслав Геращенко объявил об отставке

08 июля 2024 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

15-й тур футбольного чемпионата Беларуси ознаменован первой отставкой в сезоне. Солигорский «Шахтер» одолел на выезде могилевский «Днепр», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Наставник «Днепра» Вячеслав Геращенко объявил об отставке-1

«Горняки» сумели вырвать победу со счетом 3:2 на 86-й минуте встречи. После этого матча наставник «Днепра» Вячеслав Геращенко объявил о своей отставке. Гродненский «Неман» на выезде нанес поражение «Минску» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Савицкий, во втором – Алыкулов. Новополоцкий «Нафтан» на своем поле с крупным счетом (1:4) уступил «Слуцку». Дубль – в активе Омиртаева.

# Футбол Беларуси # Вячеслав Геращенко

Другие новости рубрики

Все новости
Анастасия Маслова выиграла соревнования в метании молота на Кубке России по лёгкой атлетике
08 июля 2024 11:04

Анастасия Маслова выиграла соревнования в метании молота на Кубке России по лёгкой атлетике

Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
08 июля 2024 11:01

Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой
07 июля 2024 19:27

Карелин о «Поезде Памяти», параде 3 Июля и современных спортсменах – интервью с легендой