Анастасия Маслова выиграла соревнования в метании молота на Кубке России по лёгкой атлетике

В первый соревновательный день Кубка России по легкой атлетике белорусские спортсмены завоевали 5 медалей. Анастасия Маслова с результатом 70 метров 27 сантиметров выиграла соревнования в метании молота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».