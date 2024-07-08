Анастасия Маслова выиграла соревнования в метании молота на Кубке России по лёгкой атлетике

В первый соревновательный день Кубка России по легкой атлетике белорусские спортсмены завоевали 5 медалей. Анастасия Маслова с результатом 70 метров 27 сантиметров выиграла соревнования в метании молота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первый соревновательный день Кубка России по легкой атлетике белорусские спортсмены завоевали 5 медалей. Анастасия Маслова с результатом 70 метров 27 сантиметров выиграла соревнования в метании молота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Елена Соболева в этой дисциплине заняла третье место. Серебряные награды на счету метателя диска Владислава Пучко и прыгуна тройным Максима Нестеренко. Метательница копья Татьяна Холодович стала бронзовым призером турнира.