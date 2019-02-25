«Арсенал» навсегда в моём сердце». Александр Глеб записал видеообращение на поле «Эмирейтс»

Новости Беларуси. Команда Алексея Баги не вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Но выступила так, что за нее не стыдно. «Арсенал» победил в ответном матче БАТЭ – 3:0, победа вполне по делу. БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы Но стоит отметить, что даже несколько неплохих моментов у ворот канониров борисовчане создали. Кстати, за участие в 1/16 турнира БАТЭ получит полмиллиона евро, сообщили в программе «Неделя спорта».

Но что стало по-настоящему бесценным, так это появление Александра Глеба на поле «Эмирейтс». Напомним, полузащитник провел в Лондоне три сезона. И, как оказалась, местная публика его отлично помнит. А уже после матча в твиттер-аккаунте «пушкарей» появилось видео.