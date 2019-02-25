«Арсенал» навсегда в моём сердце». Александр Глеб записал видеообращение на поле «Эмирейтс»
Новости Беларуси. Команда Алексея Баги не вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Но выступила так, что за нее не стыдно. «Арсенал» победил в ответном матче БАТЭ – 3:0, победа вполне по делу.
БАТЭ проиграл «Арсеналу» и завершил выступление в Лиге Европы
Но стоит отметить, что даже несколько неплохих моментов у ворот канониров борисовчане создали. Кстати, за участие в 1/16 турнира БАТЭ получит полмиллиона евро, сообщили в программе «Неделя спорта».
Но что стало по-настоящему бесценным, так это появление Александра Глеба на поле «Эмирейтс». Напомним, полузащитник провел в Лондоне три сезона. И, как оказалась, местная публика его отлично помнит.
А уже после матча в твиттер-аккаунте «пушкарей» появилось видео.
Александр Глеб:
Ребята, привет! Спасибо каждому, это была невероятная атмосфера. Спасибо большое за поддержку. Я никогда не забуду это. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи!
О завершении карьеры он пока не говорит, но все верят, что ему по силам попылить еще и помочь национальной сборной в плей-офф Лиги наций.