Кого считают кумиром юные белорусские теннисистки и где готовят достойную смену Соболенко? Репортаж с корта

Новости Беларуси. Прогресс юных спортсменов и трансформация в профессиональных игроков – болезненный вопрос для многих видов спорта, сообщили в программе «Неделя спорта». В теннисе, например, есть два пути – по максимуму задержаться в юниорском спорте или при первой возможности пытаться штурмовать мировой тур. Что лучше и что дает большие результаты – разбиралась Юлия Силипицкая, попутно узнавая, кто в обозримом будущем может прийти на смену нынешнему звездному составу нашей женской теннисной сборной.

Родные корты,мамы и папы рядом, поддержка зритетелей ощутима. Нашим юным теннисисткам всего по 15, но они уже знают, чего хотят. Пару-тройку лет назад на вопрос, кто твой кумир, девчата озвучили бы исключительно иностранные фамилии. Сегодня у них есть белорусские авторитеты, которых в будущем просто необходимо «переплюнуть».

Дарья Хомутянская, финалист зимнего Кубка Европы по теннису:

Мне нравится Соболенко. У нее классные тактические приемы и хорошая подача. Я хотела бы быть лучше Соболенко в том плане, чтобы играть стабильней и больше интересных идей. Например, чаще выходить к сетке, больше делать укороченных ударов и разводить соперника. Еще мне нравится Свитолина, у нее очень хорошая техника. И в этом плане я хотела бы быть похожей на нее. Белорусский теннис сегодня на стадии рассвета. Эпицентр подготовки – в столице. Здесь целых пять государственных учереждений, где знают, как вырастить достойную смену. В последнее время стали появляться клубы, где также находят юные дарования.

Александр Василевский, старший тренер по развитию национальной команды Беларуси по теннису:

В настоящее время в республике проводится много турниров для детей, в которых принимают участие спортсмены как государственных, так и частных клубов. На этих турнирах мы можем увидеть новых звездочек. Например, сегодня эти спортсмены занимаются в частном клубе, а завтра они, так как они сильнейшие, они могут заниматься и в РЦОП по теннису, и в ЦОР по теннису, где мы сейчас находимся, в других государственных школах. Есть еще и большая государственная поддержка теннису. Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

Дарья Хомутьянская из Гомеля. Девочка – первая ракетка страны по U-16, в международном входит во вторую сотню. Как правило, таких детей под крыло берет Республиканский центр олимпийской подготовки. Но надо отдать дань уважения Гомелю: это единственный регион, который старается идти в ногу со столицей. В городе над Сожем пять открытых и пять закрытых кортов, не считая частных школ. Александр Василевский:

Хочется, чтобы не только в Минске занимались теннисом, но и в других регионах страны. В последние годы многое для этого делается. Так, в частности летом и осенью 2019 года планируется открытие новых теннисных центров в Гродно и в Могилеве.

Сегодня женская команда, без преувеличения, имеет внушительную скамейку запасных, хотя всегда хочется большего. В прошлом сезоне U-18 выиграли летний Кубок Европы, U-16 стали шестыми, но зато зимой девчата взяли серебро. На старте 2019-го четырнадцатилетние Азарко, Титовец и Былина в Киеве задали победный тон. Белоруски прошли в финал с первого места. Теперь их ожидает борьба за титул в Чехии. Девушки постарше – Фалей, Хомутянская и Колодынска – принимали Европу в родных стенах. U-16 поддержала почин самых юных, и теперь и эти девчата будут бороться за главный европейский трофей во французском Бресте.

Вадим Дембовский, капитан команды Беларуси (U-16):

Очень доволен. Они выступали неоднократно на международных турнирах: и вместе, и в парах играли. Они, в принципе, сыграны как команда. Задача у нас одна – победить. Всегда смотрим, изучаем игроков, делаем анализ и пытаемся ему следовать.

U-18 готовится к летнему сезону. Кто представит Беларусь на Кубке Европы, неизвестно. Равноценных игроков достаточно: Готовко, Тальби, Павленко, Конопацкая. Есть и другие, что не может не радовать, ведь это самый главный резерв взрослой сборной, которая сейчас во главе с Соболенко и Азаренко ведут борьбу за первые позиции в элите. На меньшее они не согласны. Но если вдруг наши лидеры сегодня завершат карьеру, будет ли кем у капитана заменить эти единицы?