Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

Новости Беларуси. В теннисе успех определяется рейтингом. Международная федерация начинает отслеживать таланты с 14 лет, белорусы – с 12, сообщили в программе «Неделя спорта».
Возникают вопросы: какой рейтинг более значимый – отечественный или международный, и кто быстрее попадет в национальную команду?
Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:
Критерий отбора – не только рейтинг, но и еще и первенство Беларуси, как конкретно у юниоров: зимнее, летнее – очень важно. То есть у тебя может быть и ноль рейтинга и белорусского. Но если ты выиграешь первенство Беларуси, то, конечно, ты будешь в сборной однозначно.
Татьяна Пучек: Моя цель – привезти Кубок Федерации домой