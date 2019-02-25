Татьяна Пучек: Если ты выиграешь первенство Беларуси, то будешь в сборной однозначно

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:

Критерий отбора – не только рейтинг, но и еще и первенство Беларуси, как конкретно у юниоров: зимнее, летнее – очень важно. То есть у тебя может быть и ноль рейтинга и белорусского. Но если ты выиграешь первенство Беларуси, то, конечно, ты будешь в сборной однозначно.