Прямой эфир

Арина Соболенко завоевала трофей на теннисном турнире в Ухане

14 октября 2024 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко в третий раз завоевала трофей на теннисном турнире в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко завоевала трофей на теннисном турнире в Ухане-1

В финале белоруска была сильней хозяйки кортов, Чжэн Циньвень – 6:3, 5:7, 6:3. Соболенко за победу заработала тысячу очков и теперь ее отставание в мировом рейтинге от польки Иги Швентек сократилось до 69-ти баллов. Противостояние первой и второй ракеток мира продолжится на итоговом турнире WTA, который пройдет со 2-го по 9-е ноября. И вполне вероятно, что судьба первой позиции в рейтинге решится в столице Саудовской Аравии, Эр Рияде.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Я стала играть по-другому». Яна Колодынска – о смене «теннисного образа» и планах
13 октября 2024 19:00

«Я стала играть по-другому». Яна Колодынска – о смене «теннисного образа» и планах

Волейбольный клуб «Минск» ищет таланты по всей стране – пообщались с тренером
13 октября 2024 18:40

Волейбольный клуб «Минск» ищет таланты по всей стране – пообщались с тренером

Арина Соболенко в третий раз стала победительницей «тысячника» в Ухане
13 октября 2024 13:43

Арина Соболенко в третий раз стала победительницей «тысячника» в Ухане