Арина Соболенко завоевала трофей на теннисном турнире в Ухане

В финале белоруска была сильней хозяйки кортов, Чжэн Циньвень – 6:3, 5:7, 6:3. Соболенко за победу заработала тысячу очков и теперь ее отставание в мировом рейтинге от польки Иги Швентек сократилось до 69-ти баллов. Противостояние первой и второй ракеток мира продолжится на итоговом турнире WTA, который пройдет со 2-го по 9-е ноября. И вполне вероятно, что судьба первой позиции в рейтинге решится в столице Саудовской Аравии, Эр Рияде.