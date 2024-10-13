Арина Соболенко в третий раз стала победительницей «тысячника» в Ухане

Арина Соболенко в третий раз стала победительницей турнира ВТА-1000 в Ухане. В финальном матче турнира она переиграла представительницу Китая Циньвэнь Чжэн, занимающую седьмое место в мировом рейтинге – 6:3, 5:7, 6:3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Арина Соболенко увеличила свою серию выигрышей на турнире в Ухане до 17 матчей.

Ранее белоруска завоевала здесь два подряд чемпионских титула, в 2018 и 2019 годах. За нынешнюю победу на турнире теннисистка заработала более чем полмиллиона долларов призовых.