Волейбольный клуб «Минск» ищет таланты по всей стране – пообщались с тренером

Надо сказать, что единственным поставщиком кадров и для женской «Минчанки», и для мужского «Строителя», который с 1 сентября стал «Столицей», является волейбольный клуб «Минск». В этой альма-матер 24 на 7 работают тренеры, которые ищут таланты по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Полина Чесновицкая, тренер-преподаватель СДЮШОР ВК «Минск»: Очень много детей в нашу секцию приходят из объявлений волейбольного клуба «Минск» – объявления на сайте, афиши, которые развешаны по городу. А также на наших мероприятиях, которые есть в городе. Старый дедовский способ хождения по школам, просматривая перспективных детей, никто не отменял. Я провожу набор детей 2014 и 2015 года. Для набора мне нужно пройти около 10 школ. Идем за талантом!

Полина Чесновицкая: 5 лет как хожу в набор, но всегда, когда подхожу к классу, всегда одна надежда, что там те самые! Здравствуйте, ребята. Я тренер по волейболу. Ищу самых высоких, талантливых и перспективных, которые в будущем хотят пополнить ряды нашей национальной сборной команды. У кого есть желание?

Волейбольный клуб «Минск» сейчас самый топовый, женская «Минчанка» играет в российской Суперлиге, парни в прошлом году получили бесценный опыт также в России, но, к сожалению, в этом сезоне не смогли пробиться в русский турнир. На стадии детского спорта проект Президентского спортивного клуба и федерации «Мяч над сеткой» бьет рекорды. Тренерский штаб просматривает до двух тысяч ребят. Белорусский волейбол имеет реальные перспективы…

Людмила Акулич, директор СДЮШОР ВК «Минск»:

Перспектив у наших деток очень много. Они имеют возможность участвовать в соревнованиях, выезжать не только в областные города Беларуси, но и за ее пределы. Летом они находятся в оздоровительных лагерях, что немаловажно для родителей. Тренер занимается не только тренировочным процессом, но у них есть другое количество различных мероприятий. Вот мы их вырастили, а потом передаем в национальную команду. Они уже там получают профессию.

Подходы современные, фундамент Советского Союза именно это и есть секрет успеха минского клуба. Тренер говорит только о победе и ни слова проигрыше…..