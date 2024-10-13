«Я стала играть по-другому». Яна Колодынска – о смене «теннисного образа» и планах
Белорусская школа тенниса, особенно в женском сегменте, стабильно готовит хороших, сильных, топовых спортсменок. Яна Колодынска уже в детском теннисе смогла заставить рукоплескать экспертов, одна из ярких побед – на известном турнире Orange Bowl. Самый пик молодой теннисистки пришелся на прошлый сезон. Мало того что за три года девушка из рейтинга тысяча шагнула в пелетон третьей сотни, она в прошлом сезоне взяла три титула. Это и хард, и грунт, и одиночка, и пара. Эта очень скромная девушка с большими требованиями к себе в 2024 году буквально переформатировалась и теперь готова удивлять снова.
В студии «Спорттаймера» Яна Колодынска.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Сколько у тебя спортивного стажа?
Яна Колодынска, победительница теннисных турниров ITF:
С первого дня?
Юлия Силипицкая:
Да.
Яна Колодынска:
С 6 лет. Мне сейчас 21. 15 лет.
Юлия Силипицкая:
За 15 лет ты поняла, что это дело всей твоей жизни?
Яна Колодынска:
Это вся моя жизнь. Это полностью вся моя жизнь, нет ничего другого, кроме этого.
Юлия Силипицкая:
А ты помнишь первый день, когда ты пришла?
Яна Колодынска:
Да. Я помню встречу с тренером. Там были мама, папа, бабушка. Бабушка была инициатором. У меня сестра играла, папа в теме, он тоже играл.
Юлия Силипицкая:
И во всем виновата бабуля!
Яна Колодынска:
Да, можно так сказать.
Юлия Силипицкая:
А бабуля не спортсмен?
Яна Колодынска:
Бегала, вроде, по легкой атлетике.
Юлия Силипицкая:
Так вот почему такая быстрая. Предрасположенность к спорту передается.
Яна Колодынска:
Я обожала наперегонки бегать, да. Моим кумиром всегда с детства, с шести лет, была Шарапова. И по сей день является.
Юлия Силипицкая:
Да ты что? То есть настолько сильно запала? Это потому что взрослые говорили? Или потому что ты когда-то увидела ее?
Яна Колодынска:
Потому что я очень хорошо знаю ее историю, как у нее все развивалось. Я книжку читала и фильмы все пересмотрела. Поэтому она для меня пример.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе! Здорово. А удалось с ней пообщаться хоть когда-нибудь?
Яна Колодынска:
Нет, к сожалению.
Юлия Силипицкая:
Ты папина дочка?
Яна Колодынска:
Да. Во-первых, мы с ним провели очень много времени из-за тенниса, из-за турниров. Он постоянно на тренировках присутствовал. Это тоже дело всей его жизни. Он очень хотел и хочет воспитать крутую теннисистку.
Юлия Силипицкая:
Жалко, папы нет здесь. В его понятии крутая теннисистка – это какая теннисистка?
Яна Колодынска:
Которая достигла хотя бы топ-100 уровня WTA.
Юлия Силипицкая:
В прошлом сезоне три титула. Физиологически организм не может выдерживать нагрузку постоянно на пике. Он должен немножечко упасть. И то, что этот сезон не повторил прошлый, это не все.
Яна Колодынска:
Нет, это, конечно, не все. Но яма эта затянулась уже.
Юлия Силипицкая:
Уходила, так скажем, в яму с 212-го места?
Яна Колодынска:
Да.
Юлия Силипицкая:
Это разве не круто?
Яна Колодынска:
Конечно, это круто. Я этим очень горжусь, что я смогла достичь хотя бы этого. Конечно, у меня цель была немножечко повыше, но как есть.
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