«Я стала играть по-другому». Яна Колодынска – о смене «теннисного образа» и планах

Белорусская школа тенниса, особенно в женском сегменте, стабильно готовит хороших, сильных, топовых спортсменок. Яна Колодынска уже в детском теннисе смогла заставить рукоплескать экспертов, одна из ярких побед – на известном турнире Orange Bowl. Самый пик молодой теннисистки пришелся на прошлый сезон. Мало того что за три года девушка из рейтинга тысяча шагнула в пелетон третьей сотни, она в прошлом сезоне взяла три титула. Это и хард, и грунт, и одиночка, и пара. Эта очень скромная девушка с большими требованиями к себе в 2024 году буквально переформатировалась и теперь готова удивлять снова. В студии «Спорттаймера» Яна Колодынска. Юлия Силипицкая, СТВ:

Сколько у тебя спортивного стажа?

Яна Колодынска, победительница теннисных турниров ITF:

С первого дня? Юлия Силипицкая:

Да. Яна Колодынска:

С 6 лет. Мне сейчас 21. 15 лет.

Юлия Силипицкая:

За 15 лет ты поняла, что это дело всей твоей жизни? Яна Колодынска:

Это вся моя жизнь. Это полностью вся моя жизнь, нет ничего другого, кроме этого. Юлия Силипицкая:

А ты помнишь первый день, когда ты пришла? Яна Колодынска:

Да. Я помню встречу с тренером. Там были мама, папа, бабушка. Бабушка была инициатором. У меня сестра играла, папа в теме, он тоже играл. Юлия Силипицкая:

И во всем виновата бабуля! Яна Колодынска:

Да, можно так сказать. Юлия Силипицкая:

А бабуля не спортсмен?

Яна Колодынска:

Бегала, вроде, по легкой атлетике. Юлия Силипицкая:

Так вот почему такая быстрая. Предрасположенность к спорту передается. Яна Колодынска:

Я обожала наперегонки бегать, да. Моим кумиром всегда с детства, с шести лет, была Шарапова. И по сей день является. Юлия Силипицкая:

Да ты что? То есть настолько сильно запала? Это потому что взрослые говорили? Или потому что ты когда-то увидела ее? Яна Колодынска:

Потому что я очень хорошо знаю ее историю, как у нее все развивалось. Я книжку читала и фильмы все пересмотрела. Поэтому она для меня пример. Юлия Силипицкая:

Ничего себе! Здорово. А удалось с ней пообщаться хоть когда-нибудь? Яна Колодынска:

Нет, к сожалению. Юлия Силипицкая:

Ты папина дочка?