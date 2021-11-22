НХЛ. Белорус Алексей Протас установил личный рекорд по пребыванию на льду

Хоккеисты были биты «Сиэтлом». Наш форвард установил личный рекорд по пребыванию на льду, оно составило 17 минут 48 секунд. И это третий показатель среди всех нападающих из команды. Протас нанес один бросок, выиграл 27 % вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности 0. А «Вашингтон» в итоге уступил 2:5.