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НХЛ. Белорус Алексей Протас установил личный рекорд по пребыванию на льду

22 ноября 2021 15:20
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Новости Беларуси. «Вашингтон», цвета которого защищает белорус Алексей Протас, потерпел поражение в очередном матче регулярного сезона НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

НХЛ. Белорус Алексей Протас установил личный рекорд по пребыванию на льду-1

Хоккеисты были биты «Сиэтлом». Наш форвард установил личный рекорд по пребыванию на льду, оно составило 17 минут 48 секунд. И это третий показатель среди всех нападающих из команды. Протас нанес один бросок, выиграл 27 % вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности 0. А «Вашингтон» в итоге уступил 2:5.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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