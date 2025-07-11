Арина Соболенко завершила своё выступление на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила свое выступление на Уимблдоне, так и не дойдя до финала, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что все шансы преодолеть неприступный ранее барьер были. Однако за бортом одной второй первую ракетку мира оставила американка Аманда Анисимова, занимающая 12-ю строчку рейтинга. Представительница США первенствовала в трех сетах – 6:4, 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 38 минут. Анисимова является одной из самых неудобных соперниц для нашей примы. После этого поединка счет личных встреч теннисисток стал 6:3 не в пользу белоруски.