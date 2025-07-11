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Три белорусских футбольных клуба одержали победы в матчах еврокубков

11 июля 2025 10:43
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Белорусские футбольные клубы удачно стартовали в отборочном раунде Лиги конференций, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Три белорусских футбольных клуба одержали победы в матчах еврокубков-1

Напомним, это третий по силе континентальный турнир. Первым свой матч завершил гродненский «Неман», который оказался сильнее армянского «Урарту» – 2:1. Счет на 49-й минуте открыл Антон Сучков, а через 5 минут Павел Савицкий удвоил преимущество своей дружины. Ответить хозяева смогли лишь один раз, под концовку встречи. 

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:
Вторым таймом, может быть, доволен более, чем первым. Но, если говорить честно и объективно, если бы мы ехали в Ереван и сказали нам перед игрой, что мы выиграем 2-1, мы бы были довольны. Как складывалась игра во втором тайме, мы могли забить, наверное, на гол или два больше. Поэтому, в принципе, нет повода для огорчения.

Вслед за «Неманом» викторию праздновали жодинское «Торпедо» над «Работничками» – 3:0 и брестское «Динамо» над «Сутьеской» из Черногории – 2:1.

Дмитрий Молош, главный тренер ФК «Торпедо»:
Доволен, в принципе, за ребят, что мы сегодня и план на игру выполнили, и сзади ноль оставили. Несколько ребят у нас дебютировало, кто-то в Еврокубках, кто-то вообще в команде, поэтому так сложилось приятно. Мы прекрасно понимаем, что два матча есть. Сегодня так сложилось, все мы отлично выполнили и со всей серьезностью будем готовиться к ответной игре.

Ответные поединки состоятся 17 июля.

# Футбол

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