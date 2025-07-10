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ЧБ по гребле на байдарках и каноэ – как прошёл третий соревновательный день?

10 июля 2025 20:07
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В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ состоялись четыре финала на дистанции 500 метров, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В женской байдарке не было равных Ольге Худенко и Марине Литвинчук, у парней чемпионами стали Никита Бориков и Олег Юреня. Хороший задел перед мировым форумом.

Отечественный старт – последний этап отбора на планетарные состязания, которые примет Милан в конце лета. Наравне с белорусами в Заславле выступают и представители Китая, которые преимущественно набираются соревновательного опыта, так как хозяева воды являются общепризнанными мировыми лидерами. У каноистов в финале первыми финишировали Данила Верещако и Владислав Полешко, у девушек пальма первенства досталась Ольге Климовой и Ангелине Бардановской. Внутренняя конкуренция у нас на высочайшем уровне.

ЧБ по гребле на байдарках и каноэ – как прошёл третий соревновательный день? -2

Дмитрий Загоровский, главный судья соревнований:
Мужское каноэ очень конкурентоспособное, и каждый заявляет о себе, что он хочет представлять нашу страну на таком международном старте. В отдельных номерах программы те ребята, которые боролись за победу, очень близко финишировали. Сейчас пошла такая тактическая более борьба, и основной акцент делается на те номера программ, те экипажи, которые поедут на чемпионат мира. Чемпионат мира и Олимпийские игры проводятся в любую погоду, кроме штормового предупреждения и грозового фронта. Поэтому мы не знаем, какую погоду ожидать. Готовимся в любых условиях.

В вечернем сегменте значились два спринтерских финала в мужских двойках, однако погода внесла свои коррективы и судейский корпус принял решение о переносе заездов на субботу.

# Гребля

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