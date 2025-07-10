ЧБ по гребле на байдарках и каноэ – как прошёл третий соревновательный день?

В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ состоялись четыре финала на дистанции 500 метров, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В женской байдарке не было равных Ольге Худенко и Марине Литвинчук, у парней чемпионами стали Никита Бориков и Олег Юреня. Хороший задел перед мировым форумом.

Отечественный старт – последний этап отбора на планетарные состязания, которые примет Милан в конце лета. Наравне с белорусами в Заславле выступают и представители Китая, которые преимущественно набираются соревновательного опыта, так как хозяева воды являются общепризнанными мировыми лидерами. У каноистов в финале первыми финишировали Данила Верещако и Владислав Полешко, у девушек пальма первенства досталась Ольге Климовой и Ангелине Бардановской. Внутренняя конкуренция у нас на высочайшем уровне.