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Арина Соболенко выступит за команду Хокс на выставочном турнире в Абу-Даби

13 ноября 2024 18:55
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Для первой ракетки мира Арины Соболенко теннисный сезон еще не завершен. В 2024 году она примет участие в выставочном турнире, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко выступит за команду Хокс на выставочном турнире в Абу-Даби-1

Соболенко выступит за команду Хокс в Абу-Даби. Кроме белоруски, в состав квартета вошли россиянка Мирра Андреева, американец Тэйлор Фритц и индиец Сумит Нагал. Соревнования с участием четырех дружин пройдут с 19 по 22 декабря. Теннисисты сыграют по круговой системе, затем две лучшие команды встретятся в финале и разыграют главный приз турнира. Отметим, участниками выставочного турнира также станут такие звездные спортсмены, как Елена Рыбакина, Даниил Медведев, Ясмин Паолини, Ига Швентек, Каспер Рууд и другие.

# Теннис # Арина Соболенко

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