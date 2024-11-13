Арина Соболенко выступит за команду Хокс на выставочном турнире в Абу-Даби

Для первой ракетки мира Арины Соболенко теннисный сезон еще не завершен. В 2024 году она примет участие в выставочном турнире, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко выступит за команду Хокс в Абу-Даби. Кроме белоруски, в состав квартета вошли россиянка Мирра Андреева, американец Тэйлор Фритц и индиец Сумит Нагал. Соревнования с участием четырех дружин пройдут с 19 по 22 декабря. Теннисисты сыграют по круговой системе, затем две лучшие команды встретятся в финале и разыграют главный приз турнира. Отметим, участниками выставочного турнира также станут такие звездные спортсмены, как Елена Рыбакина, Даниил Медведев, Ясмин Паолини, Ига Швентек, Каспер Рууд и другие.