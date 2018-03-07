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Вера Лапко не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

07 марта 2018 19:56
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Вера Лапко не сумела пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающей игре квалификации юная минчанка капитулировала перед своей американской ровесницей Софией Кенин. Матч продолжался почти два часа, за это время Лапко успела проиграть первый сэт 4:6, затем выиграть второй 6:3, но на последнюю партию сил у белоруски уже не хватило – 1:6.

Впрочем, на кортах Индиан-Уэллса нам все равно будет за кого поболеть: в первом круге выступят Арина Соболенко, Александра Саснович и, впервые после длительной паузы, Виктория Азаренко.

# Виктория Азаренко # Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко

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