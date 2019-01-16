Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Новости Беларуси. Арина Соболенко победила Кати Болтер и прошла в третий круг Australian Open.

Первый сет Арина начала довольно вяло, но соперница невольно помогла Соболенко, разозлив её необходимостью много бегать по корту. После 2:2 белоруска повела до 5:2, затем один гейм уступила, после чего завершила сет – 6:3.

Во втором сете белоруска завладела преимуществом и дошла до 3:1. Далее разрыв несколько сократился, но Арина смогла закончить матч во втором сете – 6:4.

В первом круге первая ракетка Беларуси победила россиянку Анну Калинскую, которая ранее преодолела квалификационный этап.

Несколькими часами ранее в третий круг пробилась ещё одна белоруска – Александра Саснович.