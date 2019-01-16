КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Витязю»

Подмосковная команда занимает 8 место в западной конференции КХЛ, опережая минчан на 18 очков. Так что для сохранения призрачных шансов запрыгнуть в последний вагон плей-офф зубрам нужно было выигрывать.

Открыли счет тем не менее гости – на исходе первого периода это сделал Никулин. Минчане отыгрались уже во второй 20-минутке. Шайба на счету Пулккинена. А вскоре отличился Лисовец – 2:1 в середине матча!

Но «зубры» недолго сохраняли перевес. Всё в том же втором периоде Швец-Роговой сравнял счет. 2:2 – этот счет сохранился до конца основного времени игры. А в овертайме победу гостям принес Стасенко. 3:2 – в пользу «Витязя». «Динамо» теперь отстает от зоны плей-офф на 19 очков.