Саснович одолела Контавейт и вышла в третий круг Australian Open

Новости Беларуси. Александра Саснович обыграла Анетт Контавейт и пробилась в третий круг Australian Open.

Противостояние между белоруской (31 WTA) и эстонкой (20 WTA) длилось 1 час 21 минуту. В двух сетах Александра обыграла противницу со счётом 6:3, 6:3.

В первом сете обе теннисистки активно включились в борьбу, поэтому заполучить явное преимущество у них не получалось. При счёте 3:3 произошёл переломный момент, Саснович смогла взять гейм, а противница утратила инициативу.

Второй сет тоже начался одинаковым счётом, но после 2:2 вторая ракетка Беларуси взяла сразу два очка и завладела преимуществом. Первая ракетка Эстонии пыталась отыграться, но Александра оказалась сильнее.

После победы спортсменка рассказала, что довольна результатом, но это не конец, и она с нетерпением ждёт следующий матч. Также девушка уточнила, что пока у неё нет плана на предстоящий матч, она просто счастлива играть в Австралии.

В третьем круге белоруска встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44 WTA).