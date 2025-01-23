Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

В поединке 1/2 лидер мирового рейтинга из Беларуси встречалась и Паулой Бадосой из Испании, идущей 12-й. Первый сет прошел в напряженной борьбе и завершился в пользу отечественной теннисистки, во второй партии Арина полностью владела ситуацией и не оставила шансов своей оппонентке – 6:2.

Арина Соболенко, финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису:

На корте мы обе очень хотим победить. Но, что бы ни случилось, мы останемся подругами. После пары матчей мы поговорили и решили, что в матчах надо абстрагироваться от этого. Надеюсь, что она все еще моя подруга. То есть ближайший час или день она будет меня ненавидеть. Это нормально. А потом мы снова станем друзьями, будем ходить по магазинам и тусоваться.

В матче за титул Арина Соболенко сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая в драматичном полуфинальном поединке одолела польку Игу Швентек со счетом 5:7, 6:1, 7:6.