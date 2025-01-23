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Стартовал пятый этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов

23 января 2025 11:52
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23 января стартовал пятый этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов. Соревнования открыла мужская индивидуальная гонка на 20 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Лучший результат среди отечественных стреляющих лыжников показал Павел Белько – он допустил один промах на огневом рубеже и занял в итоге восьмое место. В двух секундах от него в итоговом протоколе расположился лидер нашей национальной команды Антон Смольский, в пассиве которого оказались две штрафные минуты. Десятку сильнейших с аналогичным результатом на стрельбище замкнул Дмитрий Лазовский. Степан Данилов – 12-й. Никита Лобастов занял 25 место, Максим Воробей – 31-е, Илья Авсеенко – 36-е.

# Биатлон

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