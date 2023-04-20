Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в немецком Штутгарте. В 1/8 финала вторая ракетка планеты выиграла в двух сетах у принципиальной соперницы, Барборы Крейчиковой из Чехии, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».