Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в немецком Штутгарте. В 1/8 финала вторая ракетка планеты выиграла в двух сетах у принципиальной соперницы, Барборы Крейчиковой из Чехии, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска 10 раз подавала навылет и допустила одну двойную ошибку на своих подачах. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась уверенной победой нашей спортсменки со счетом 6:2, 6:3. В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей испанского дерби Бадоса – Буча. Турнир завершится 23 апреля.