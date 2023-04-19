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Сборная Беларуси по плаванию продолжает собирать медали чемпионата России

19 апреля 2023 19:28
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Сборная Беларуси по плаванию продолжает радовать результатами на чемпионате России в Казани. В четвертый соревновательный день Алина Змушко стала бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по плаванию продолжает собирать медали чемпионата России-1

В решающий заплыв наша спортсменка попала со вторым временем. Однако в финале улучшить свой показатель не получилось. При этом от четвертого места запас солидный, а от серебра ее отделили крохи.

Сборная Беларуси по плаванию продолжает собирать медали чемпионата России-4

В финале на 50 метров баттерфляем выступила еще одна белоруска Анастасия Кулешова. Она сумела улучшить свои квалификационные цифры, однако для медали этого оказалось недостаточно. Анастасия заняла седьмое место.

# Плавание # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Фотофакт

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