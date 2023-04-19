Сборная Беларуси по плаванию продолжает собирать медали чемпионата России

Сборная Беларуси по плаванию продолжает радовать результатами на чемпионате России в Казани. В четвертый соревновательный день Алина Змушко стала бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающий заплыв наша спортсменка попала со вторым временем. Однако в финале улучшить свой показатель не получилось. При этом от четвертого места запас солидный, а от серебра ее отделили крохи.