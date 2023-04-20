Баскетбол. В чемпионате Беларуси определились все полуфиналисты

В чемпионате Беларуси по баскетболу среди мужских команд определились все полуфиналисты. Действующий чемпион страны клуб «Минск» во второй раз разгромил свою молодежную команду – 101:41, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой игре подопечные Ростислава Вергуна выиграли с перевесом в 58 очков – 112:54. В полуфинале им предстоит встретиться с витебским «Рубоном», который дважды обыграл резервный состав БК «Минск». Могилевский «Борисфен» повторно победил на выезде «Гомельских рысей». На этот раз со счетом 94:74. Баскетболисты «Гродно-93» обыграли столичный «Импульс-БГУИР» – 98:63. В первой встрече дружина также была сильнее.