Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире в Мадриде

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 1000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира в напряженном поединке обыграла 15-ю в топе японку Наоми Осаку. Первый сет прошел в плотном соперничестве и завершился только на тай-брейке в пользу оппонентки, однако в последующих двух партиях наша спортсменка сумела взять реванш и праздновала итоговую викторию – 6:7; 6:3; 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время землячка сделала шесть эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 14.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Очень высокий уровень игры сегодня был на корте. Наоми великолепно играла на протяжении всего матча. Безумно рада, что сумела перевернуть ход встречи и добавить под конец. Она прекрасная теннисистка, которая вдохновляет многих спортсменок. Ведь вернуться в WTA-тур после продолжительной паузы и показывать высокий уровень игры далеко не каждый сумеет. Мне приходится нелегко каждый раз, когда играю против Наоми.

Следующей соперницей Соболенко будет американка Хейли Баптист. Отметим, Арина является трехкратной победительницей соревнований в испанской столице и действующей чемпионкой.